Ambev está com inscrições abertas em seleção para estágio em funções técnicas

Estudantes de cursos técnicos das áreas de mecânica, elétrica, automação e eletromecânica interessados em participar do programa do Estágio Técnico da Ambev têm até o dia 30 de junho para realizar a inscrição no processo seletivo. O procedimento deve ser concluído no site do programa.



Quem for selecionado vai receber bolsa-auxílio compatível com o mercado, além de ter direito a plano de saúde e a possibilidade de efetivação ao final do estágio. Durante a inscrição o estudante deve selecionar a região onde reside e preencher o formulário para o processo seletivo.

O Estágio Técnico da Ambev visa capacitar profissionais para operar equipamentos e realizar manutenção para proporcionar maior qualidade na produção da companhia, bem como tem objetivo social que vai além das contratações, transformar a indústria em um ambiente cada vez mais diverso e inclusivo.





Bolsa de estudo para cursos técnicos

Mensalidades mais baratas, conteúdos com maior foco na formação prática e tempo de conclusão de até dois anos são alguns dos pontos positivos que fazem dos cursos técnicos opções de que quem quer se profissionalizar para ingressar rapidamente no mercado de trabalho.

Para isso, existem bolsas de estudo para cursos técnicos que podem cobrir até 70% da mensalidade do curso através do Educa Mais Brasil. O programa de inclusão educacional mantém parceria com as melhores instituições de ensino em todo o país.





