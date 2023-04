Redefinição de palanques para a eleição municipal

A possibilidade de alinhamento político entre o ex-senador, Elmano Férrer (PP), e o presidente da Assembleia Legislativa, Franzé Silva (PT), mostra uma redefinição de palanques para a eleição de 2024. Os dois estão como pré-candidatos majoritários.



“O senador Elmano tem uma história no Piauí e eu tenho por ele o maior respeito. Nós temos em andamento obras importantes como o rebaixamento da João XXIII e o elevado do mercado do peixe. Nós conversamos sobre Teresina e há sim a possibilidade de estarmos juntos caminhando politicamente”, confirmou Franzé.

Foto: Assessoria / Franzé Silva

Filiado ao Progressistas, o então senador Elmano fez parte da base de apoio ao ex-presidente Bolsonaro e Sílvio Mendes no Piauí. O deputado Franzé se manteve fiel ao seu partido e apoiou Rafael Fonteles para o Governo do Estado e o nome do presidente Lula para o Palácio do Planalto.

Em Teresina, PT e Progressistas estão em processo de construção de bases políticas divergentes. Cada um dos grupos deve lançar um candidato próprio à prefeitura.

Contradições à parte, Elmano Férrer deve se filiar a outro partido se for prosseguir com o intuito de estar ao lado de um petista no pleito municipal e, como está sem mandato, não precisa esperar a abertura da janela partidária.

