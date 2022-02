Programa Abre Alas encerra programação neste fim de semana na O DIA TV

Tibério Hélio

Minha amiga e empresária Claudia Claudino comemorou mais um ano de vida na última segunda-feira (21). Claudia é uma mulher empreendedora, de fibra e uma mãe exemplar. A coluna deseja muita saúde e paz.

O titular desta coluna entre a Rainha Gay do Carnaval 2022 - Thaylla Priolly e Aryella Rocha - Musa Abre Alas 2022, eleitas no último sábado (19), no Programa Abre Alas na O DIA TV | RedeTV!



O advogado, jornalista, ex-deputado estadual e federal, ex-prefeito de Teresina e empresário Jesus Elias Tajra comemorou 90 anos nesta terça-feira (22). Lúcido, saudável e ativo, com muitas e sábias lições para todos nós. Jesus é casado com dona Maria Amélia Tajra.

O padre Tony Batista completou 48 anos de ordenação sacerdotal. A comemoração aconteceu no último domingo (20).

A modelo Manu Amorim é um dos destaques da programação da O DIA TV (RedeTV!), no comando do Programa Music Hall. Manu também é DJ e Miss Teresina Globo 2021.

BLOQUINHO DO HEMOPI

Bloquinho do bem, esse é o nome da campanha do Hemopi para estimular as doações de sangue durante o Carnaval no Piauí. Mesmo com o cancelamento das festas no estado, o número de doações tende a reduzir no período carnavalesco. Por isso, o Hemopi está com uma programação diferenciada para reforçar o estoque de sangue nos próximos dias. Na próxima sexta-feira (25), a sede do Hemopi receberá um bloco de carnaval de rua para recepcionar os doadores. A festa contará com a participação do bloco Dedinho de Paçoca e do grupo Piauí Samba.

PLANO PAX UNIÃO

Fazer um plano funerário não quer dizer que algo de ruim vai acontecer. É uma forma de cuidar da sua família e oferecer a ela o melhor, nas horas mais difíceis. Pois a Pax União é um plano de assistência familiar, que além do atendimento funerário, dá descontos no Hotel Fazenda Portal da Amazônia, na Clínica Bem Cuidar, na Ótica Pax União, te ajuda a cuidar do seu carro, pedir aquela pizzaria e ainda presta assessoria jurídica. Para conhecer os planos, ligue 0800 086 6000.

ROTARIANO

Nesta quarta-feira (23), é comemorado o dia do Rotariano em homenagem a fundação da entidade, que completa 117 anos de existência e milhares de ações ao redor do mundo. Além dos trabalhos promovidos na cidade de Teresina, o Rotary Club de Teresina Piçarra também atua em conjunto com os outros clubes que compõem o distrito 4490 (Estados do Piauí, Ceará e Maranhão). Exemplo disto foi a arrecadação de roupas, toalhas e calçados às vítimas das enchentes de Mirador, no Maranhão. Atitudes como essa também são vistas como um dos pilares do clube, o companheirismo entre os rotarianos.

VACINAÇÃO INFANTIL

Segundo o levantamento do Consórcio de Imprensa do dia 19/02/2022, o Piauí é o terceiro estado em vacinação infantil do Brasil. Atualmente, mais de 100.000 crianças já foram vacinadas com idades entre 5 e 11 anos. Temos motivo para comemorar, mas ainda queremos vacinar mais.

CONCURSO DE CARTAS

Estão abertas as inscrições para o 51º Concurso Internacional de Redação de Cartas para Jovens, promovido pela União Postal Universal (UPU/ONU) , sediada em Berna, na Suíça. O evento tem como objetivo estimular a criatividade e o aprimoramento de conhecimentos linguísticos de crianças e adolescentes. O tema da redação deste ano é "Escreva uma carta a uma pessoa influente para explicar por que e de que forma ela poderia tomar iniciativas para combater a crise climática".

PITADAS & PALPITES

# O chef Marquinhos Ferreira está na produção do Baile Afro Samurai que será realizado no próximo sábado (26) de carnaval, no Seu Madruga Pub na zona leste.

# A bateria da Caprichosos do Pirajá fez o maior sucesso no Programa Abre Alas no último sábado. A bateria faz presença em eventos privados. Informações: (86) 99423-6924 | WhatsApp.

# O Sesc Praia é o melhor lugar para você e sua família passarem o Carnaval com conforto, tranquilidade e segurança. A programação de carnaval será de 26/02 a 02/03.

# O Programa Abre Alas encerra sua programação neste sábado (26), na tela da O Dia TV || RedeTV!, estamos fechando uma maratona de carnaval de 15 horas ao vivo, com atração musical, matérias, entrevistas, concursos e muito mais. É neste sábado, de 13h as 16h, ao vivo, no canal 23.1

