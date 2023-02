O humorista piauiense Whindersson Nunes denunciou pelas suas redes sociais, na noite deste domingo (12), que criminosos têm usado seu nome e sua foto para aplicar golpes pelo Whatsapp. Os bandidos entraram em contato com amigos do humorista pedindo doações falsas por meio do Pix.

Leia também: Empresário perde R$ 27 mil após cair no golpe da novinha; entenda o crime

"Rolando um golpe no WhatsApp em meu nome, não sou eu, viu?! Quem for meu amigo fique esperto, os ovni descendo e os cara sendo pilantra, aí no dia que eu peço doação de verdade pra quem precisa os cara não acredita, queria eu ser amigo do Galvão bueno [sic]", disse Whindersson pelo Twitter.



Foto: Arquivo pessoal

No print enviado por um amigo de Whindersson, os criminosos entraram em contato por um telefone de DDD 88, do Ceará, se passando por Whindersson. Nas mensagens, os bandidos falam sobre uma campanha falsa para arrecadar dinheiro para supostamente comprar próteses para um menino que teria perdido os braços após sofrer um acidente na cidade de Duque de Caxias.

"A gente já arrecadou 23 mil, resta 18 ainda. Eu doei 7 mil, Galvão Bueno 4.500 e alguns amigos também ajudaram. Vou deixar o pix do moleque, faz o que você achar melhor aí, qualquer ajuda já serve", diz o criminoso.

O golpe do Pix é uma das modalidades mais usadas para aplicar golpes pelas redes sociais. Nele, os criminosos entram em contato com as vítimas por números desconhecidos ou clonados se passando por amigos ou familiares. Por se tratar de um meio de transferência automática, o Pix é a ferramenta mais usada pelos criminosos para lesar as vítimas.

Para evitar cair em golpes como esse, evite informar códigos ou outras informações pessoais sobre seu Whatsapp para desconhecidos para não ter seu número clonado. Além disso, caso amigos ou desconhecidos surjam pedindo dinheiro para você, não transfira sem antes confirmar que realmente se trata daquela pessoa, fazendo uma ligação por vídeo ou pessoalmente, por exemplo.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no