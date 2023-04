Capivara Filó é devolvida ao dono Agenor após decisão da Justiça

A capivara Filó será devolvida ao seu tutor, o influencer Agenor Tupinambá. A decisão foi determinada, na madrugada deste domingo (30), pela Justiça Federal e deverá ser cumprida imediatamente. O animal ficará com Agenor até que o processo judicial seja concluído. Em sua rede social, Agenor Tupinambá agradeceu ao apoio que recebeu nos últimos dias e destacou que “mais uma vez o amor venceu”.



(Foto: Reprodução/redes sociais)

Segundo a decisão, foi concedida a tutela provisória de urgência da capivara Filó e que o Ibama deverá fazer a entrega do animal ao autor imediatamente. No texto, é destacado que “não é a Filó que mora na casa de Agenor”, uma vez que “o autor vive na floresta”, aponta o juiz Márcio André Lopes Cavalcante. Assim, o influencer deve informar periodicamente as condições de saúde do animal

Na última semana, Agenor Tupinambá foi obrigado a entregar a capivara Filó ao Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, sob suspeita de maus-tratos e exploração animal, gerando uma multa de R$ 17 mil. O órgão alegou que o influencer explorava a imagem do animal silvestre. Além disso, o Instituto emitiu uma nota autuando Agenor pela morte de uma preguiça-real, que havia sido resgatada pelo influencer, e por outros crimes ambientais como manter em cativeiro para obter vantagem financeira (capivara e papagaio).



Vale lembrar que o Ibama ainda pode recorrer da decisão, entretanto, a capivara Filó está autorizada a ficar sob os cuidados de Agenor. Neste momento o animal está no Cetas (Centro de Triagem de Animais Silvestres), em Manaus (AM), onde deverá ficar até que seja feito o transporte para seu habitat natural. A deputada estadual do Amazonas, Joana Darc, que está atuando junto a Agenor para reaver a capivara Filó, destacou que um biólogo está providenciando os detalhes para o deslocamento do animal adequado do animal, como a caixa de transporte.

