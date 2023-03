Clemozeide Lundgren não é filha de Silvio Santos; veja resultado do DNA

Clemozeide Lundgren, de 72 anos, não é filha de Silvio Santos. Na pandemia do novo coromavírus, ela ganhou notoriedade na internet após ter alegado ser filha biológica do dono do SBT. A mulher conseguiu na Justiça o direito de realizar o teste de DNA para ter a certeza se ele era de fato ou não seu pai.



A coleta de DNA das duas partes envolvidas no caso foi realizada em 30 agosto de 2022, e o resultado saiu em 8 de setembro do ano passado. O exame foi integralmente feito pelo laboratório GENE, um dos mais renomados do país, e seguiu todos os protocolos mundiais competentes a este tipo de análise. As informações são do site Gente.

Os advogados de Clemozeide e de Silvio acompanharam todas as etapas da coleta, segundo consta o laudo obtido com exclusividade pela coluna. "As referidas amostras biológicas ficaram sob custódia até o dia 31 de agosto de 2022, quando foram entregues, devidamente acondicionadas e lacradas, para serem processadas no laboratório central do Laboratório GENE", diz o documento, atestando que tudo ocorreu dentro dos protocolos da lei.

Na sentença, a Justiça entendeu que não há margens para acreditar que tenha havido qualquer interferência que pudesse comprometer o resultado do exame de DNA, decretando, de vez, que Silvio Santos não é o pai biológico de Clemozeide.

