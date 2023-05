FM O Dia será a rádio oficial do Piauí Pop 2023 e contará com programação especial

A FM O Dia (92,7) será a rádio oficial do Piauí Pop 2023, que será realizado entre os dias 4 a 8 de julho, no Estádio Albertão, em Teresina. O organizador do evento, Thiago Peixoto, visitou nesta quarta-feira (03) as instalações do Sistema O Dia de Comunicação para falar sobre a dinâmica do maior festival de música, arte e cultura do Estado.



Foto: Jailson Soares/O Dia

“Fiquei muito feliz por firmar essa parceria com a FM O Dia, que agora é a rádio oficial do Piauí Pop. Foi uma experiência incrível essa visita, pois tive ainda a oportunidade maravilhosa de conversar com Rejanete Campelo, coordenadora do Festival de Inverno de Pedro II. Falamos sobre a dinâmica do evento para os jornalistas porque o Piauí Pop não se trata de apenas um festival, mas de uma troca de experiências”, ressalta.

O evento contará com shows de artistas renomados como Criolo, Sandra de Sá, Felipe Ret, Marina Sena e muito mais. Também constam no line up bandas brasileiras consagradas como Natiruts, Paralamas do Sucesso e Detonautas. A venda de ingressos está no terceiro lote, porém só até o dia 5 de maio, quando novos ingressos estarão disponíveis com valores diferenciados.

Foto: Jailson Soares/O Dia

Nesta edição, os veículos do Sistema O Dia de Comunicação se unem em uma cobertura ampla e inédita que mostrará bastidores dos shows, a presença dos artistas e interação com o público. Serão feitas ainda entrevistas exclusivas e flash na programação nos cinco dias de realização evento.

Como adquirir meu ingresso?

Uma novidade na volta do icônico evento após 14 anos é a disponibilidade de ingressos à meia solidária. Para isso, os interessados devem levar dois quilos de alimento não perecível nos dias dos shows.

Foto: Reprodução

Os ingressos podem ser adquiridos na Pop Store em loja fixa que fica no Shopping Rio Poty, no piso L3. Há ainda a venda de forma on-line, através do site Piauí Pop. Todos os interessados em participar do evento podem comprar a meia solidária.