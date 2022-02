Mãe de Whindersson pede desculpa após criticar Luísa Sonza e Maria Lina em entrevista

Valdenice Nunes, mãe do humoristapiauiense Whindersson Nunes, emitiu uma nota na tarde desta quarta-feira (23) pedindo desculpas por ter falado mal da cantora Luísa Sonza e da influenciadoraMaria Lina Deggan em entrevista ao podcast Ielcast. Ambas já tiveram um relacionamento com Whindersson.



Foto: Reprodução/Instagram

Após dizer que não aprovava as famílias das ex-noras, Valdenice Nunes publicou um pedido de desculpas nas suas redes sociais, avaliando que os comentários feitos no programa podem ter machucado algumas pessoas.

“Recebo de braços abertos todas as pessoas que de algum modo se relacionam com a minha família. Sou mãe. Criei 4 filhos com a ajuda do meu esposo e também de Deus. Quero sempre estar protegendo eles em qualquer coisa que faça. Dou apoio, carinho e sempre muito amor. E meu coração de mãe sempre fala mais alto e isso faz parte de mim”, disse Valdenice.

Foto: Reprodução/Instagram



Em um trecho da entrevista polêmica, a matriarca da família Nunes chamou a cantora Luísa Sonza de “fuxiqueira” e disse que a família de Maria Lina era “pior do que a primeira”. Em comentário publicado nas redes do site Hugo Gloss, Whindersson garantiu que a entrevista da mãe ao podcast não iria ser publicada.

“Eu já falei pra minha mãe que o maior pesadelo da minha vida era familiar se metendo na minha vida na internet, e pela primeira vez isso tá acontecendo. Mas não vai mais acontecer, essa entrevista não vai sair, e eu vou fazer o máximo pra ninguém se prejudicar mais com esse tipo de coisa, desculpa todo mundo, não sei onde enfio a cara, tô morto de vergonha”, disse Whindersson.