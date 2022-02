Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, morre por complicações renais

A cantora Paulinha Abelha, de 43 anos, faleceu. A informação foi publicada no perfil da banda Calcinha Preta nas redes sociais. Paulinha entrou em coma após piora do quadro clínico na última quinta-feira (17). A vocalista da banda de forró Calcinha Preta estava internada desde o dia 11 de fevereiro, diagnosticada com problemas renais.

A Carreira

Paulinha Abelha, nome artístico de Paula de Menezes Nascimento Leça Viana, nascida no município de Simão Dias em 16 de agosto de 1978. Paulinha foi casada com o cantor Marlus Viana durante dez anos. O relacionamento chegou ao fim em 2015. O último relacionamento de Paulinha fora com o dançarino Clevinho Santos, com quem namorava desde 2017.

Paulinha Abelha iniciou sua carreira artística aos 12 anos no interior de Sergipe. Paulinha teve sua própria banda, a Flor de Mel. Após o fim da banda passou a integrar a banda Panela da Barro. Integrou a Banda Calcinha Preta por 12 anos, onde gravou 22 álbuns e três DVDs.



Em 2010, Paulinha Abelha deixou a Banda Calcinha Preta para integrar a banda GDO do Forró. Ainda em 2010 deixa a GDO do Forró para tentar carreira ao lado do então marido, Marlus Viana, com a dupla "Paulinha & Marlus". Somente em 2014 Paulinha Abelha volta a cantar na Banda Calcinha Preta. Em 2016 deixa novamente a Calcinha Preta e para fazer dupla com a cantora Silvânia. O retorno a Banda Calcinha Preta acontece em 2018, onde permaneceu até sua morte. Na Banca Calcinha Preta gravou grades sucessos como: "Louca Por Ti", "Baby Doll", "Vou Te Dominar", "Armadilha", "24 horas de Amor", "Abra o Meu Coração", "Ainda Te Amo", "Tutti-Frutti".

Entenda o caso

Paulinha Abelha foi hospitalizada no dia 11 de fevereiro após chegar de uma turnê com a banda Calcinha Preta. A mesma foi diagnosticada com problemas renais, cuja causa não foi divulgada. Na última segunda (14), o quadro da cantora se agravou e ela foi transferida para a UTI, além de passar a fazer diálise.

Da Redação