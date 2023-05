Piauí Pop inicia venda de ingressos por dia do festival; veja programação

Começou nesta sexta-feira (05) a venda de ingressos para cada dia do Piauí Pop 2023. O festival acontece entre os dias 4 a 8 de julho no Estádio Albertão, em Teresina.

O evento contará com shows de artistas renomados como Criolo, Sandra de Sá, Felipe Ret, Marina Sena e muito mais. Também constam no line up bandas brasileiras consagradas como Natiruts, Paralamas do Sucesso e Detonautas.

Veja os valores por dia:

Arena Tem Futuro (dias 4, 5 e 6)

R$ 105,00



Arena Tem Futuro (comprando só um dia)

R$ 65,00

Arenas Tem Futuro e Pop (dias 7 e 8)

Pista R$ 319,00

Front R$ 529,00

Varanda R$ 959,00

Arenas Tem Futuro e Pop (comprando só um dia)

Pista R$ 180,00

Front R$ 290,00

Varanda R$ 530,00.

Nesta edição, os veículos do Sistema O Dia de Comunicação se unem em uma cobertura ampla e inédita que mostrará bastidores dos shows, a presença dos artistas e interação com o público. Serão feitas ainda entrevistas exclusivas e flash na programação nos cinco dias de realização evento.

A FM O Dia terá um programa especial que vai ao ar todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 16h às 16h30, com apresentação de Cleiton Correia e Del Melo.



Veja as atrações:







