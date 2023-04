Piauí Pop: trânsito próximo ao Albertão passa por mudanças durante o festival

O trânsito próximo ao Albertão irá passar por algumas mudanças durante os dias do Piauí Pop, que acontece de 4 a 8 de julho. Na manhã desta sexta-feira (14), os diretores do evento se reuniram com equipes técnicas da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans) e da Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano (Eturb) para definir o planejamento de trânsito e melhorias na iluminação pública durante o festival.

Na reunião, foram apresentadas ações para amenizar os transtornos ao público do evento, moradores das comunidades vizinhas e, principalmente, não atrapalhar o fluxo de funcionários, pacientes, visitantes e ambulâncias do Hospital de Urgência de Teresina (HUT) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



(Foto: Divulgação/Piauí Pop)

Devido ao Piauí Pop, as avenidas Gil Martins, Barão de Castelo Branco, Miguel Rosa, Barão de Gurguéia e outras vias importantes da zona Sul serão impactadas pelo evento, que deve reunir cerca de 20 mil pessoas por noite. A Eturb também deve apresentar um plano de melhorias na iluminação pública nas proximidades do estádio, dando mais tranquilidade a motoristas e pedestres.



Tiago Peixoto, diretor do Piauí Pop, destaca que a equipe do festival irá sugerir delimitar grandes bolsões de estacionamento, definir áreas específicas de embarque e desembarque que serão usadas por taxistas e outras por carros de aplicativos e mais adaptações.

“Os técnicos da Strans vão definir o que é e onde é viável. A conversa deve gerar mais sugestões de medidas a serem tomadas para que o trânsito flua de maneira ordeira e segura. Os órgãos mostraram total compreensão, entendimento e muita sensibilidade ao realizar seu trabalho junto ao Piauí Pop. A sensação de bem estar e conforto em todas as edições do Piauí Pop é devido ao planejamento e uma execução minuciosa, e esses aspectos principais estão presentes na edição de 2023”, enfatizou Tiago Peixoto.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Pensando na segurança do público e demais envolvidos no evento, a equipe do festival tem planejado uma campanha de marketing sugerindo que as pessoas evitem chegar e voltar do evento de veículo próprio, o que deve diminuir os congestionamentos. As ações também visam agilizar o trânsito e fomentar a economia, aumentando a renda de quem depende dos passageiros.

Às 8h da próxima quarta-feira (19), a equipe do festival irá se reunir com o secretário de segurança Chico Lucas, na sede da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Devem participar ainda integrantes das polícias Civil e Militar. Nesse encontro vão ser definidas as estratégias de segurança e o policiamento ostensivo nas imediações do Estádio Albertão durante o Piauí Pop.

