TV Fama: Flávia Noronha volta a apresentar o programa e contará com reforço de Fefito

Ela está de volta à RedeTV!.Flávia Noronha seguirá no comando do TV Fama, a partir do dia 16 deste mês. Além do retorno da apresentadora, o programa vai ganhar um reforço especial. Fefito também comandará a atração, transmitida diariamente no canal – 23.1 (O Dia TV em Teresina), a partir das 21h30.



Foto: Reprodução/Rede TV

Após mais de 20 anos no ar, o TV Fama ficou conhecido como um dos pioneiros entre as atrações de fofocas e celebridades. Flávia Noronha e Nelson Rubens deixaram a atração em abril do ano passado. Flávia havia deixado o comando do programa depois de 13 anos.

De acordo com informações do colunista Leo Dias, do Metrópoles, para conseguir atender o novo desafio, Fefito vai deixar o trabalho na TV Gazeta. Além da emissora, o jornalista também trabalha no UOL e Buzzfeed. Ele ainda teve passagem pela Jovem Pan.

