Vanusa Coelho completa 50 anos e ganha homenagem de telespectadores no ‘Bom Dia News’

Dia de festa no ‘Bom Dia News’! A apresentadora Vanusa Coelho completa 50 anos nesta sexta-feira (01) e o programa contou com uma homenagem mais que especial: ela recebeu mensagens de carinho de seus telespectadores e dos filhos.

Foto: Jorge Machado/ODIA

“Estou muito emocionada, feliz e honrada por receber tanto amor e carinho. É muito bom se sentir especial e que tenho contribuído positivamente ao levar entretenimento para as pessoas. O programa Bom Dia News é feito por muitos profissionais que se dedicam diariamente para fazer o melhor para quem estar em casa assistindo”, disse.

O ‘Bom Dia News’ abriu com uma retrospectiva da carreira de Vanusa Coelho e, em seguida, ela recebeu no telão mensagens de telespectadores, amigos e familiares. A apresentadores não conseguiu segurar as lágrimas.

Com mais de 30 anos na área da comunicação, Vanusa possui experiência com rádio, TV, assessoria de comunicação e publicidade. A apresentadora fez sua estreia na O Dia TV (Canal 23.1) no dia 28 de setembro de 2020 .

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no