6 curiosidades sobre a NBA que você precisa saber

A NBA (National Basketball Association) é a maior liga profissional de basquete do mundo e coleciona milhares de fãs espalhados por diversos países, inclusive no Brasil. Se você é apaixonado por basquete ou quer começar a acompanhar a competição mais de perto, confira no artigo as 6 principais curiosidades sobre a NBA.

Desde o início do século XX o basquete tem se popularizado cada vez mais, inclusive graças ao grande crescimento da audiência dos campeonatos internacionais, hoje é possível até apostar na NBA, considerando jogos, playoffs e jogabilidades de cada partida.

E com mais de 75 anos de história, a NBA certamente tem muitas curiosidades e fatos impressionantes que ganham espaço entre os esportes mais famosos e assistidos do mundo.

Antes de listar as curiosidades sobre a NBA, vamos entender um pouco mais sobre a dinâmica do campeonato.

Como funciona a NBA?

A NBA funciona como uma liga independente, formada por 30 franquias, sendo 29 sediadas nos Estados Unidos e 1 no Canadá. Com as suas próprias regras ditadas, as franquias são divididas em duas conferências: Leste e Oeste.

Cada conferência possui 15 franquias que se enfrentam ao longo da temporada para definir quais serão as 16 equipes que avançam para os playoffs (a fase de “mata-mata” do campeonato).

Aliás, é importante dizer que, as conferências possuem divisões individuais, onde a temporada é regular é disputada pelo método de “pontos corridos” e cada equipe disputa o total de 82 partidas. As franquias que tiverem o melhor desempenho passam para o playoff, que nomeia a campeã.

Agora que você já sabe o que é a NBA, vamos às curiosidades?

1. Primeiro jogador brasileiro na NBA

Rolando Ferreira Júnior foi o primeiro brasileiro a atuar na NBA. Com 2,14 metros de altura, ele jogou como pivô no time Portland Trail Blazers, durante as temporadas de 1988/1989.

Cabe lembrar que, desde a sua fundação, a NBA já teve 18 brasileiros inscritos e atuando nas franquias. Mas, atualmente, há somente um representante em quadra na temporada 2022-2023: Raulzinho Neto, que defende o Cleveland Cavaliers.

2. O jogador mais alto e o mais baixa da história da NBA jogaram juntos

Na temporada de 1987-88, Manute Bol, o jogador mais alto do mundo com 2,31 de altura, e Muggsy Bogues, de 1,60, jogaram juntos pelo Washington Bullets (hoje Wizards). Os jogadores eram muito carismáticos e chamavam a atenção por onde passavam!

3. Os 5 maiores campeões da NBA

Se você pretende acompanhar a NBA ou fazer uma apostar em basquete, é preciso conhecer os maiores campeões da liga, não é mesmo?! Confira a lista das 5 melhores franquias:

● Celtics: 17 títulos, temporadas ganhas: 1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1967-68, 1968-69, 1973-74, 1975-76, 1980-81, 1983-84, 1985-86 e 2007-08;

● Lakers: 17 títulos, temporadas ganhas: 1948-49, 1949-50, 1951-52, 1952-53, 1953-54, 1971-72, 1979-80, 1981-82, 1984-85, 1986-87, 1987-88, 1999-00, 2000-01, 2001-02, 2008-09, 2009-10 e 2019-20;

● Warriors: 7 títulos, temporadas ganhas: 1946-47, 1955-56, 1974-75, 2014-15, 2016-17, 2017-18 e 2021-22;

● Bulls: 6 títulos, temporadas ganhas: 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1995-96, 1996-97 e 1997-98;

● Spurs: 5 títulos, temporadas ganhas: 1998-99, 2002-03, 2004-05, 2006-07 e 2013-14.



4. Os tênis Air Jordans foram banidos da NBA

Essa curiosidade sobre a NBA é uma das mais peculiares e pouca gente conhece: a linha de tênis Air Jordan da Nike inspirada em Michael Jordan (o maior astro de basquete do mundo) foi banida da NBA em 1985.

Na época a proibição não surtiu efeito, já que Michael Jordan continuou a utilizar o tênis em suas partidas e no final todas as multas foram pagas pela Nike, e o mais importante: o tênis é sucesso de vendas até os dias de hoje!

5. Quem mais apareceu em finais?

O Los Angeles Lakers e o Boston Celtics dividem o pódio de maiores campeões da NBA, mas quando se trata de finais o número de participações do time de L.A é muito superior ao de Boston. Confira o ranking de aparições em finais:

Los Angeles Lakers - 32 aparições; Boston Celtics - 22 aparições; Golden State Warriors - 12 finais; Chicago Bulls - 6 finais; San Antonio Spurs - 6 finais.

6. Prêmio MVP

Você sabia que desde 1955 a NBA elege o jogador mais valioso da temporada (MVP - Most Valuable Player)? Todos os anos, jornalistas credenciados votam em cinco jogadores, indicando do seu preferido até o quinto colocado.

O jogador que somar mais pontos recebe o troféu Maurice Podoloff, em homenagem ao primeiro comissário da liga. Aliás, aí vai um bônus de curiosidades sobre a NBA: Kareem Abdul-Jabbar é o jogador que mais vezes foi o MVP da NBA, com 6 eleições. Em seguida, vêm Michael Jordan e Bill Russell, com 5.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no