Adriana Maga é convocada para disputar Copa América

A piauiense Adriana Maga foi convocada nesta segunda-feira (06/06) para a Seleção Brasileira Feminina para disputar a Copa América Feminina Colômbia 2022, que acontece entre os dias 8 a 30 de julho nas cidades de Armenia, Cali e Bucaramanga, na Colômbia. O nome de Maga, que defende do Corinthians, está entre as 24 atletas anunciadas pela técnica Pia Sundhage.

Dos nomes convocados, apenas seis já participaram da competição continental. São elas: as goleiras Letícia Izidoro e Luciana, as defensoras Rafaelle e Tamires, e as atacantes Debinha e Bia Zaneratto. A novidade da lista ficou por conta da meia Duda, que joga no Internacional.

Adriana Maga (Foto: Reprodução / Instagram)

A Seleção Brasileira está no Grupo Grupo B, juntamente com Peru, Venezuela, Uruguai e Argentina. A Seleção Feminina vai buscar o oitavo título sul-americano e, de quebra, garantir presença na Copa do Mundo FIFA da Nova Zelândia e da Austrália 2023, classificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Amistosos

A estreia na Copa América acontece no dia 9 de julho diante da Argentina. Antes, porém, as atletas convocadas disputam amistosos contra a Dinamarca e Suécia, entre os dias 20 a 29 de junho.

Jogadoras convocadas

Goleiras:

Letícia - Corinthians

Lorena - Grêmio

Luciana - Ferroviária





Defensoras:

Antonia

Fernanda Palermo - São Paulo

Kathellen - Inter de Milão (Itália)

Letícia Santos - Frankfurt (Alemanha)

Tainara - Bayern de Munique (Alemanha)

Tamires - Corinthians

Rafaelle - Arsenal (Inglaterra)





Meio-campistas:

Adriana - Corinthians

Angelina - OL Reign (EUA)

Ary Borges - Palmeiras

Duda Santos - Palmeiras

Gabi Portilho - Corinthians

Kerolin - North Caroline Courage (EUA)

Luana - Paris Saint-Germain (França)

Maria Eduarda Francelino - Flamengo

Maria Eduarda Sampaio - Internacional *

*convocada apenas para os jogos contra Dinamarca e Suécia





Atacantes:

Bia Zaneratto - Palmeiras

Debinha - North Caroline Courage (EUA)

Gabi Nunes - Madrid CFF (Espanha)

Geyse - Madrid CFF (Espanha)

Gio - Levante (Espanha)

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da CBF