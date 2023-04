Altos faz mistério e realiza amistoso com portas fechadas antes de estreia na Série C

Mistério. Esta é uma das armas que o técnico Jerson Testoni quer usar no Altos, antes da estreia no Campeonato Brasileiro da Série C de 2023. Neste fim de semana, um “amistoso secreto” contra o Fluminense-PI Sub-20 - não aberto para a imprensa - foi realizado no Estádio Lindolfo Monteiro. Nenhuma informação oficial do clube, como o resultado da partida e os autores dos gols não foram repassados.

(Foto: Divulgação / Altos)

(Foto: Divulgação / Altos)



A equipe reforça os treinos para a Terceira Divisão desde de que foi eliminada do Campeonato Piauiense, ainda nas semifinais. De lá pra cá a equipe também tem anunciado reforços para a competição; 10 ao todo, desde a eliminação do Estadual. Dentre eles, o retorno do atacante Manoel, ídolo da torcida altoense e maior goleador da história do clube com 84 gols.

(Foto: Divulgação / Redes Sociais)

A mais recente contratação também é de um velho conhecido da torcida do Jacaré. Valderrama, volante com passagens pelo alviverde, também retornou ao clube. Outros dois amistosos devem ser realizados pela equipe, contra o time principal do Altos. Só que também a portas fechadas.

O que não é mais mistério são as datas das partidas do Jacaré na Série C. A estreia do único piauiense na Terceira Divisão já foi confirmada pela CBF para o dia 4 de maio, às 21h30, contra o Figueirense-SC no Estádio Lindolfo Monteiro.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no