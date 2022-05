Altos e Flamengo: 300 profissionais farão a segurança no Albertão durante o jogo

A Federação de Futebol do Piauí e diversas autoridades sanitárias e de segurança participaram, na manhã desta quarta-feira (27), de uma reunião para tratar sobre o Plano de Ação referente à segurança, transporte e contingências para o jogo entre Altos e Flamengo, válido pela Terceira Fase da Copa do Brasil de 2022. A partida está marcada para o próximo domingo, dia 1º de maio, às 18h, no Estádio Albertão, em Teresina.



A reunião aconteceu no Comando Geral da Polícia Militar do Piauí e definiu as estratégias que serão adotadas no dia do confronto. Cerca de 300 profissionais atuarão na segurança do evento, sendo 159 policiais militares e 117 seguranças contratados pelo Altos. O Estádio Albertão será aberto às 13h e todo o entorno será bloqueado, onde apenas torcedores e profissionais que irão atuar no evento, como a imprensa e a polícia, poderão ter acesso.



O comandante geral da PM, Scheiwann Lopes, destacou que o Plano de Policiamento visa manter a segurança dos torcedores e a ordem pública. Assim, a Polícia Militar fará a segurança externa e interna do evento, com policiais em viaturas, a pé, além do serviço de Inteligência, com drones, câmeras e delegacias móveis.



O coronel Ramos, coordenador da Operação, explicou ainda que a Polícia Militar fará a escolta da Delegação do Flamengo, que deve chegar em Teresina às 20h do sábado (30), bem como os demais deslocamentos necessários do time. “A preocupação maior é não ter conflito entre torcedores, que não haja interferência no campo, prática de crimes fora do estádio e a paz do evento”, disse.



O Corpo de Bombeiros do Piauí também estará presente no dia do evento, com guarnições de incêndio, de resgate e salvamento. O coronel Jaime Oliveira, representante da FFP, destacou que, além da Polícia Militar e dos seguranças contratados pelo Altos, terão 25 brigadistas, 12 pessoas do Serviço de Atendimento ao Torcedor (SAT).

Plano de Ação



Além dos dirigentes da FFP e do comando da PM-PI, foram convidados à participar da reunião o Ministério Público, Strans, Polícia Rodoviária Federal, Vigilância Sanitária, Fundespi, Polícia Civil do Piauí, Guarda Municipal de Teresina, Corpo de Bombeiros, Conselho Regional de Enfermagem e Hospital da Polícia Militar.



