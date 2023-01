Altos é goleado pela Jacuipense-BA e está eliminado da Pré-Copa do Nordeste

Não deu para o Jacaré! O Altos foi goleado pela Jacuipense da Bahia, por 4 a 1 na noite deste quinta-feira (05) e está eliminado da Pré-Copa do Nordeste. Os gols do time baiano foram marcados por Welder, que fez dois. Os outros dois gols da equipe saíram dos pés de Jeam. O gol do Altos, na primeira etapa, foi marcado pelo atacante Yan.

(Foto: Luís Júnior /A.A. Altos)

Com o resultado, o alviverde piauiense cai na primeira fase do torneio regional, ficando de fora da segunda fase e obviamente da fase de grupos. A Jacuipense enfrentará na segunda fase outro representante baiano: o Vitória. O jogo será domingo às 16h, no Estádio do Barradão. Durante a partida, a Jacuipense não tomou conhecimento do Altos e dominou boa parte da partida. O Jacaré ainda tentou reagir ainda no primeiro tempo, mas sem sucesso.

Para o restante da temporada, a equipe piauiense terá o Estadual e a Série C do Campeonato Brasileiro. O Altos volta a campo na quarta-feira (11), contra a equipe do Corisabbá, em partida válida pelo Campeonato Piauiense.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no