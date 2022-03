Altos embarca para duelo contra o CSA que vale vaga nas quartas da Copa do Nordeste

O elenco do Altos embarcou de Teresina na tarde desta quinta-feira (17) com destino a Maceió (Alagoas), local da partida contra o CSA, no sábado (18), no estádio rei Pelé, pela 8ª rodada da Copa do Nordeste. O confronto pode valer a classificação do Jacaré às quartas de final do Nordestão, que ainda dependerá de tropeços de rivais para seguir vivo na competição.



O time piauiense chega embalado pela vitória contra o ABC-RN pela Copa do Brasil, na quarta-feira, que resultou na classificação inédita para a terceira fase da competição . Com esse resultado, ampliou para sete o número de partidas na sequência invicta. No entanto, nessa série, tem quatro empates e três vitórias. Na Copa do Nordeste, por exemplo, empatou em 1 a 1 com o Fortaleza, jogando em Teresina, no dia 05 de março.

Foto: Reprodução/Altos

Só na competição regional, o Altos tem nove pontos (duas vitórias, três empates e duas derrotas) e ocupa a penúltima posição do Grupo B. A equipe está dois pontos abaixo do Naútico, quarto colocado e últim da zona de classificação para as quartas de final. Na sua frente ainda estão Bahia e Sousa, com dez pontos. Sendo assim, para conseguir um lugar no G4 e seguir na luta pelo título, além de vencer o CSA, terá que torcer pelo tropeço dos rivais.

O CSA atropelou, na quarta-feira, o Paysandu por 4 a 1 e garantiu vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Em seu último jogo pela Copa do Nordeste, a equipe foi superada por 2 a 0 pelo Ceará, no Castelão. O clube alagoano está na vice-liderança do Grupo A, que tem Fortaleza com dois pontos a mais, no topo da tabela de classificação O CSA tem a mesma pontuação do Sport, que acaba ficando no terceiro posto por levar desvantagem no saldo de gols (4 a 1).

A partida entre CSA e Altos acontece às 17h45, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

