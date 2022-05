Altos goleia o Ypiranga e garante segunda vitória na Série C

O Altos venceu por 3 a 0 o Ypiranga de Erechim pela 8º rodada da Série C do Brasileirão na tarde deste domingo (29/05) no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. O Jacaré marcou com Dieguinho, Betinho e Manuel no segundo tempo da partida e garantiu sua segunda vitória em sete rodadas da competição nacional.

Com o resultado, o Jacaré somou seis pontos na classificação e deixou a última posição. O representante piauiense agora ocupa a 17º posição e a três pontos do Campinense, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Ypiranga segue com 12 pontos e é o 8º na classificação. O Altos volta a campo no domingo (05/06) quando enfrenta o Manaus na Arena da Amazônia às 16h. O Ypiranga, por sua vez, joga em casa, no Colosso da Lagoa, no sábado (04/06), contra o Figueirense.

Foto: Divulgação / Altos

O jogo

No primeiro tempo, o Altos tomou a iniciativa e partiu para o campo adversário. Os comandados do técnico Fernando Tonet apostaram nas chegadas pelas laterais, com destaque para Julio Ferrari e Elielton pela direita. Com a marcação avançada, o time piauiense dificultou as saídas do Ypiranga.

O Altos apostou também nas chegadas aéreas com Betinho subindo na área. Mas foi com um chute de Betinho, aos 24 min, que o time da cidade da manga teve sua principal chance de gol com uma bola no travessão. O Ypiranga respondeu 2 minutos depois com Cesinha, que recebeu de Hugo Almeida, chutou forte, mas a bola desviou na marcação.

Para o segundo tempo, Tonet sacou do banco de reserva Polegar e Dieguinho. As substituições surtiram efeito. Aos 2 min, Polegar limpou da marcação jogou para o pé esquerdo e soltou o chute na entrada da área. A defesa cortou no meio do caminho e evitou o gol. Aos 4 min, Polegar voltou a arriscar no ângulo, mas o goleiro Edson espalmou e mandou para escanteio.

Porém, foi Dieguinho quem balançou a rede aos 9 min. Elienton jogou para a pequena área e Dieguinho tocou para vencer o goleiro Edson. Aos 12 min, foi a vez de Betinho ser recompensado. Elielton cruzou da direita, Betinho saiu de trás da marcação para jogar na rede. No final da partida, Manuel cobrando pênalti fechou o placar. Altos 3 a 0.

Série D

Na Série D, o 4 de Julho ficou no empate sem gols com o Juventude Samas, do Maranhão. Já o Fluminense, no Lindolfo Monteiro, foi derrotado por 2 a 1 pela Pacajus. Com o resultado, o Colorado de Piripiri chegou a sete pontos e ocupa a sexta posição. O Vaqueiro com nove pontos caiu para a quarta posição.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no