Altos perde por 1 x 0 para o Atlético Cearense no Lindolfo Monteiro

Neste sábado (14), a bola rolou no Lindolfo Monteiro para o Altos e o Atlético Cearense pela Série C do Campeonato Brasileiro. O time cearense venceu por 1 x 0 em um jogo que começou frio e sem nenhuma grande chance de gol. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Lucas Campos chegou na bola e quase enganou o goleiro. Depois, Diego Viana assustou a defesa cearense com chute de fora da área. Aos 35 minutos, a zaga atleticana salvou outro chute de Diego. Os visitantes reagiram com Wanderlan, que quis mandar no cantinho da rede, mas a bola acabou indo para fora.





Foto: Divulgação/Altos Piauí

Nos acréscimos do primeiro tempo, o Altos botou em campo o atacante Betinho para melhorar o ataque, mas aos 12 minutos da segunda etapa, o Atlético Cearense abriu o placar com um chute rasteiro de Lucas Bessa no cantinho.



Foto: Divulgação/Altos Piauí

O Altos ainda teve a chance de empatar om Betinho, mas o atacante acabou perdendo a bola dentro da área. No finalzinho do jogo, o Atléico Cearense quase fez o segundo com Ewerton, que recebeu passe, driblou e chutou.

A partida terminou com o Altos perdendo por 1 x 0 para o time cearense. O resultado deixou a equipe piauiense em uma situação delicada no Brasileirão. O Jacaré caiu da 17ª posição para a 19ª, a penúltima na tabela.

