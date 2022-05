Altos x Flamengo: Albertão poderá receber 25 mil torcedores em partida da Copa do Brasil

25 mil pessoas. Essa é a capacidade de público liberada para o estádio Albertão, local da partida entre Altos e Flamengo pela 3º fase da Copa do Brasil. Os times se enfrentam no próximo domingo (01), no confronto de ida da competição. O laudo técnico foi emitido pelo Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira (25).

Anteriormente, o Albertão só poderia receber 13.500 torcedores. Porém, a equipe carioca investiu R$ 100 mil para a manutenção do gramado. Entre as medidas feitas na reforma, estão a uniformização da grama, o rebaixamento e o nivelamento do gramado, entre outras ações. O estádio não recebe intervenções desta natureza há anos.

Sobre a venda de ingressos da partida, a Fundação de Esportes do Piauí (Fundespi) estipula que devem ter suas vendas iniciadas a partir desta quarta-feira (27). A entidade afirma que a comercialização das entradas é de responsabilidade do Altos. Até o momento, não há valores confirmados.



