Altos x Flamengo: veja a escalação dos times e a arbitragem da partida

Após uma década, o Flamengo volta a jogar no Piauí. Neste domingo (01/05), o rubro-negro enfrenta o Altos no Estádio Albertão, às 18h, pela terceira fase da Copa do Brasil. Cerca de 25 mil ingressos foram vendidos, lotando a casa.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Altos

Para esse duelo, o técnico do Altos, Francisco Diá escalou um time forte composto por Marcelo; Júlio Ferrari, Lucas Sousa, Fábio Aguiar, Dieyson, Marconi, Tibiri, Diego Viana, Elielton, Manoel e Betinho.



Flamengo

Já o Flamengo leva para campo Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Daniel Cabral, Igor Jesus, Diego, Marinho, B. Henrique e Pedro. O time escalado por Paulo Sousa não contará com as estrelas do mengão. Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Filipe Luis e Willian Arão não vieram para Teresina.



Os jogadores Vitinho, Gustavo Henrique, Fabrício e Isla seguem se recuperando de lesões e foram poupados.



Arbitragem



Os árbitros da partida serão:



- Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA) SP

- Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)

- Assistente 2: Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA) SP

- Quarto árbitro: Diego da Silva Castro (SP)

Vale lembrar que na terceira fase da Copa do Brasil não tem auxílio do VAR (arbitro de vídeo).

