Altos x Flamengo: venda de meias-entradas esgota no Albertão; veja ingressos disponíveis

Nesta quarta-feira (27) ainda há ingressos para a partida entre Altos e Flamengo apenas na modalidade inteira,para a arquibancada geral no valor de R$ 150,00 e cadeiras, no valor de R$300. Segundo uma estimativa da Federação de Futebol do Piauí (FFP), mais de 80% dos ingressos já foram vendidos, restando pouco mais de cinco mil entradas disponíveis para hoje.

A expectativa do presidente da Federação, Robert Brown, é que até o meio-dia os ingressos estejam esgotados nas bilheterias. O presidente do Altos, Warton Lacerda, destacou que, no dia da partida, não serão vendidos ingressos. Ele enfatizou ainda que pessoas com deficiência poderão entrar no estádio com um acompanhante apresentando a documentação prevista pela legislação que concede a gratuidade, e que não há um limite específico para esse público.

“Os cadeirantes e seus acompanhantes têm passes livres, como diz a lei estadual, e terão acesso ao estádio ao apresentarem as credenciais. Acredito que dará para receber todo mundo e teremos pessoas para orientar todos os torcedores”, disse.

A venda de ingressos acontece apenas em pontos físicos, em Teresina e em Altos. O Altos, clube mandante da partida e responsável pela venda dos ingressos, disponibilizou uma carga de 25 mil ingressos. Crianças até 10 anos têm entrada gratuita.

Torcedores reclamaram dos valores

Com relação ao valor,Warton Lacerda explica que, como a quantidade de ingressos liberados foi reduzida, o que fez aumentar o preço. “O Albertão só teve 25 mil ingressos liberados. Poderia ter sido mais. Infelizmente, o Altos é um time que vive de cotas, de bilheteria, que não tem empresários apoiando. É natural que o preço fique um pouco mais alto. Se tivesse sido liberados 50 mil [ingressos], com certeza o ingresso seria mais acessível”, esclareceu.





Ministério Público fez fiscalização sobre venda de meias

Ontem, o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/MPPI) realizou, uma fiscalização em pontos de venda de ingressos para o jogo entre Altos e Flamengo, que acontece no próximo domingo (1), em Teresina. Os fiscais do órgão de defesa do consumidor percorreram vários postos de venda e constataram que o direito à meia-entrada não estava sendo obedecido pelo clube piauiense.

Após verificar o descumprimento da lei, os fiscais do Procon notificaram o time, requerendo que o mesmo disponibilizasse de imediato o percentual de 40% dos ingressos da partida para o público beneficiado com a meia-entrada. O Presidente do Altos, Warton Lacerda explicou que o problema com as meias entradas foram sanados ainda na terça-feira (26).

