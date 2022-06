Altos x Vitória: Jacaré põe ingressos a 10 reais para duelo deste sábado (25)

O Altos quer contar com o apoio da torcida para o duelo do próximo sábado (25) contra o Vitória-BA no Estádio Lindolfo Monteiro. Embalado pelo grande resultado conquistado na última rodada da Série C diante do Remo, onde venceu os paraenses por 2 a 1, o Jacaré quer se afastar de vez do Z4 e colar no G8, zona de classificação para a próxima fase.

Por isso, a direção alviverde colocou os ingressos a preços mais baixos para o torcedor que comparecer ao LM. Nas arquibancadas e na geral, o ingresso promocional será vendido a R$10. Já nas cadeiras, o valor cobrado será de R$15. A partida será às 19h, no Estádio Lindolfo Monteiro.

Pontos de venda:

- Comercial Castelo (Altos);

- Estádio Lindolfo Monteiro (Teresina- 2h antes do início da partida).

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no