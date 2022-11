Após decisão judicial favorável, Ítalo Rodrigues reassume a presidência do River

O juiz Dioclécio Sousa e Silva, da 3ª Vara Cívil de Teresina, decidiu nos autos confirmar Ítalo Rodrigues como presidente do River. A decisão põe fim a um imbróglio entre Ítalo e o oponente, Robert Ibiapina, que travavam uma batalha judicial que provocou a intervenção no clube, que estava até então sem presidente. O advogado Augusto Chabloz foi o responsável pela defesa de Ítalo.

(Foto: Ascom / River)

Um dos principais impasses entre situação e oposição nas últimas eleições do River, foi quanto a quantidade de sócios votantes, pois uma das chapas teria anistiado os sócios inadimplentes com o clube para poder votar e a outra chapa, a de Robert Ibiapina, discordou.

Ítalo Rodrigues foi eleito para a função máxima do Tricolor no triênio 2021-2023 , tendo com vice-presidente Genivaldo Campelo, que comandava o Galo na gestão anterior, de 2018-2020. Agora, com o impasse parecendo ter chegado ao fim e, a partir agora, a equipe deve focar na preparação para o Campeonato Piauiense 2023, com previsão de início para janeiro .

No ano que vem, o River só disputa o Campeonato Piauiense. O Galo tenta retornar às competições nacionais. O time campeão do Estadual garantirá vaga na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D 2024. O vice-campeão, por sua vez, terá vaga na Copa do Brasil e Série D 2024. Já a Pré-Copa do Nordeste será definida pelo ranking da CBF.

