Após desistência, TJD-PI decide que o Ferroviário está rebaixado para Série B

O Tribunal de Justiça Desportiva do Piauí (TJD-PI) publicou nesta terça-feira (10) a homologação da desistência do Ferroviário de participar da Série A do Campeonato Piauiense de Futebol de 2023. O time comunicou a FFP sobre a desistência de disputar o estadual ainda no dia 26 de dezembro, às vésperas do início dos jogos. Com isso, a principal competição promovida pela FFP ficou com apenas sete clubes.

Na decisão de hoje, o TJD-PI definiu que para todas as partidas em que o Ferroviário participaria, seja decretado W.O em favor da equipe adversária, conforme estabelecido no Regulamento da Série A do Campeonato Piauiense 2023. Além disso, a equipe desistente deverá permanecer na tabela do Campeonato e terá computados todos os resultados decorrentes das derrotas por W.O. até o final da competição, sendo automaticamente rebaixada para Série B.

Com a publicação da decisão, a FFP agora irá abrir processo administrativo próprio de penalização do Ferroviário de acordo com o regulamento da competição, garantindo contraditório e ampla defesa ao clube interessado. De acordo com o regulamento da FFP, o clube que desistir do Campeonato Piauiense pode pagar uma multa de R$ 50 mil. Além disso, o clube pode ser suspenso por até dois anos.

Veja a decisão

Com informações da FFP