Neste sábado (11), Fluminense-PI e Moto Club-MA se enfrentam pela Série D do Campeonato Brasileiro. A partida será a primeira a ser realizada no Albertão de gramado “reformado”, após o duelo da Copa do Brasil entre Altos e Flamengo, realizado no dia 1º de Maio. A melhoria na grama do principal palco esportivo do Piauí foi custeada pela equipe rubro-negra.

Foram 100 mil reais investidos pelo clube carioca. Entre as medidas feitas na reforma estiveram a uniformização da grama, o rebaixamento e o nivelamento do gramado. O estádio não recebia intervenções desta natureza há anos. Antes da partida ser confirmada em Teresina, o Rubro-Negro tentou levar o jogo para Brasília.

Albertão foi o palco da partida entre Altos e Flamengo pela Copa do Brasil. (Foto: Arquivo/ODIA)

E é no gramado do Gigante da Redenção que o Flu-PI vai precisar conquistar uma vitória diante da equipe maranhense. Já são seis jogos sem vencer na Série D, o que fez com que a equipe caísse para a quinta posição na tabela, ficando de fora da zona de classificação para a próxima fase da quarta divisão. Caso vença, o Vaqueiro pode ir à 13 pontos e retornar ao G-4 do Grupo 2.

Fluminense-PI x Moto Club-MA será às 16h, no Albertão.

