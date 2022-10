Após sete temporadas no Altos, atacante Manoel se despede do Jacaré

O atacante Manoel, ídolo e maior artilheiro do Altos, anunciou o seu desligamento do Jacaré. Em uma postagem nas redes sociais no fim de semana, o M9 agradeceu ao time, a torcida e relembrou as conquistas como atleta da equipe. O post afirma que foram mais de 250 jogos vestindo a camisa do alviverde piauiense, com cerca de 100 gols anotados.

“Foram sete anos de muitas alegrias muitos títulos, acessos, só tenho a agradecer ao Warton Lacerda (Presidente do Altos), ao Altos. Obrigado por tudo fica aqui meu agradecimento por tudo que passamos juntos vou estar sempre na torcida por esse clube que tanto lutei”, declarou Manoel na postagem.

As redes sociais do Altos homenagearam o atleta e desejaram sucesso ao atacante. “O maior artilheiro da história do Altos deixa o Jacaré após 07 temporadas de muitos gols e títulos. Obrigado, @manoel.m9. Muito sucesso em sua nova jornada”, disse o post.

Manoel já tem o destino definido para 2023. O atacante foi anunciado como reforço do Capital, time do Distrito Federal. Lá, ele se junto, dentre outros reforços, a Marconi, ex-volante do Altos e Roger Gaúcho, ex-atacante, que também foram contratados pelo time candango.





Capital-DF anuncia atacante Manoel:

