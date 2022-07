Artilheiro do Brasil na temporada 2022, Mário Sérgio deixa o Fluminense-PI

Agora é oficial. Mário Sérgio não é mais jogador do Fluminense-PI. O atacante, artilheiro do futebol brasileiro na temporada com 24 gols, anunciou na última quinta-feira (30) a saída da equipe piauiense. O jogador não informou ainda para qual time deve ir, porém o mais provável é que ele esteja a caminho do futebol internacional.

(Foto: Aldo Carvalho / FluminensePI)

Artilheiro do Brasil, o “Super Mário” esteve na eleição dos Melhores do Campeonato Piauiense de 2022. Mário deixa o Fluminense com o time na sexta posição, com 14 pontos e fora da zona de classificação para a próxima fase da Série D. A última partida do atacante pelo Vaqueiro foi na partida contra a Tuna Luso, no Albertão. O jogo terminou em 0 a 0.

O contrato do atleta vai até o mês de agosto. Mas em comum acordo, Mário Sérgio já deve deixar o Piauí ainda no mês de julho, para aproveitar momentos com a família, antes de viajar para o exterior.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no