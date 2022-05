Às vésperas de jogo com Flamengo, Altos anuncia Francisco Diá como novo treinador

O Altos anunciou, através da redes sociais, o treinador Francisco Diá como novo técnico da equipe alviverde para a temporada 2022. O novo comandante do Jacaré assume às vésperas de um dos principais jogos da história do Altos, contra o Flamengo-RJ, pela Copa do Brasil. O jogo acontece no próximo domingo (1º). Diá é o quarto técnico em quatro meses da temporada 2022.

O técnico já teve uma passagem pelo clube recentemente, em 2017. Ele retorna ao Altos para a disputa da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro da Série C. Na terceira divisão nacional, ele vem para tentar tirar o time altoense da incômoda zona de rebaixamento. Em três jogos até aqui na Terceirona, três derrotas e nenhuma vitória.

(Foto: Reprodução/Instagram/Altos)



Francisco Diá tem passagens por equipes do futebol nordestino, como Juazeirense, Ferroviário, ABC, Campinense, Sampaio Corrêa, América-RN, ASA, Nacional-AM e Icasa. O treinador já faz seu primeiro treino sob comando do Jacaré nesta quarta-feira (27).

Diá substitui Agnaldo Liz

Anunciado no dia 11 de abril, portanto há menos de um mês, Agnaldo Liz, de 53 anos, substituiu Carlos Rabelo para a disputa da Série C e reta final do Campeonato Piauiense. Campeão baiano de 2022, Agnaldo teve passagens também por Atlético de Alagoinhas, Vitória, Fluminense de Feira e Campinense.

