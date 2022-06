Atleta patrocinado pela Unimed Teresina vence etapa do Campeonato Piauiense XCO

O ciclista patrocinado pela Unimed Teresina, Lindomar Ferreira, foi campeão da 4ª etapa do Campeonato Piauiense XCO. A etapa aconteceu durante o Teresina Bike Fest, realizado no último final de semana na capital do Piauí.



O atleta venceu na categoria Master B2, para atletas entre 45 e 49 anos. A prova foi de circuito com um total de 24 km nas trilhas do Araxá Bike Park. “Finalizei em 1h17min. Foi uma competição tranquila em uma trilha que já conheço e domino bem. Muito feliz com mais esse resultado positivo”, pontuou Lindomar.

O Teresina Bike Fest aconteceu de 17 a 19 de junho no Araxá Bike Park. Além de competição, o evento também contou com palestras, shows e exposição de parceiros. Para garantir uma prova segura o SOS Unimed esteve presente prestando assistência aos atletas e visitantes.

