Botafogo-PB vence e frustra reação do Altos na Série C; Jacaré está no Z-4

No estádio Almeidão, em João Pessoa, o Botafogo-PB venceu o Altos por 2 a 1. O time altoense buscava engatar, nessa partida, a segunda vitória consecutiva para reagir e sair da zona do rebaixamento. Porém, foi superado pelos adversários com um gol em cada tempo da partida.

O Belo abriu o placar aos quatro minutos do primeiro tempo. Gustavo Coutinho cobrou pênalti por cima do goleiro. O mandante fez o segundo aos 29 minutos do segundo tempo, quando Nadson arriscou de fora da área. OJacaré diminuiu aos 40, em cobrança de pênalti de Luis Carlos, mas não evitou a derrota.

(Foto: Guilherme Drovas / Botafogo-PB)

A vitória deixa o Belo em sétimo lugar, com sete pontos. Já o Altos está em uma situação mais complicada: é o 18º colocado, com três pontos conquistados. Na próxima rodada, pega o Atlético-CE. Antes no meio de semana, tem o jogo de volta contra o Flamengo, em Volta Redonda.

