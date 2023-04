Brasileirão: confira os jogos das séries A e B neste fim de semana

Neste fim de semana, a bola vai rolar pela segunda rodada do Brasileirão nas séries A e B. E o Portal O Dia traz para você os jogos desta sexta-feira (21), sábado (22) e domingo (23). Pela tabela, as partidas da Série A serão todas no sábado e domingo, com exceção de Bahia e Botafogo, que encerrarão a rodada na segunda-feira (24). Confira a lista completa.

Série B

- Sexta-feira (21):

CRB x Atlético-GO – 16h

Botafogo-SP x Sampaio Corrêa – 19h

Ponte Preta x Criciúma – 21h30

- Sábado (22):

Tombense x Ituano – 11h

Avaí x Mirassol – 16h

Novorizontino x Juventude – 17h

Ceará x Guarani – 18h15

- Domingo (23)

Chapecoense x Londrina – 15h30

ABC x Vitória – 18h





Série A:

- Sábado (22):

Fluminense x Athletico- PR – 16h

São Paulo x América-MG – 18h30

Cuiabá x RB Bragantino – 18h30

Cruzeiro x Grêmio – 21h

- Domingo (23):

Internacional x Flamengo – 11h

Vasco x Palmeiras – 16h

Santos x Atlético-MG – 16h

Coritiba x Fortaleza – 18h30

Goiás x Corinthians – 19h

