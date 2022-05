Brasileirão: entre as equipes piauienses, apenas Fluminense-PI venceu no fim de semana

No fim de semana de futebol, dos representantes piauienses nas séries C e D do Campeonato Brasileiro, apenas o Fluminense-PI venceu na rodada. No Lindolfo Monteiro, em Teresina, o Flu-PI não tomou conhecimento do Tocantinópolis-TO e goleou a equipe do Tocantins por 4 a 0. O Tricolor abriu o placar aos 11 minutos, quando Tarcísio, pela direita, serviu Mário Sérgio, que colocou no fundo do gol.

O segundo foi assinalado na altura dos 38, em cobrança de pênalti convertido por Janeudo. Na etapa final, aos 28, Waldir serviu Mário Sérgio na área, ele apenas escorou, fez o segundo dele na partida e terceiro do Flu. O quarto saiu aos 45, com um golaço de Bismarck de meia-bicicleta. Agora, na tabela, o Tricolor tem seis pontos somados e 100% de aproveitamento. Já o Verdão do Norte fica com três pontos.

(Foto: Reprodução / Assessoria Fluminense-PI)

Já em São Luis, a tarde não foi boa para o 4 de Julho. O Moto Club-MA venceu os piauienses com autoridade, por 3 a 0, no Nhozinho Santos. Logo aos seis minutos, em contra-ataque, Mário Sérgio achou Dagson, que colocou nas redes.

Na etapa final, aos três minutos, Dagson, do Papão do Norte, e Amorim, do Gavião Colorado, foram expulsos. Na casa dos 23 e 24 minutos, respectivamente, os donos da casa definiram a vitória: primeiro com Emerson, depois com Mário Sérgio. Na tabela, o Moto Club chega aos três pontos, enquanto o 4 de Julho tem um.

Volta Redonda-RJ 3 x 1 Altos

Pela Série C, outro revés para os piauienses. No Raulino de Olivieira, em Volta Redonda (RJ), o time da casa bateu o Altos por 3 a 1 e conquistou a primeira vitória. O Voltaço abriu o placar aos 11: Wendson pegou um rebote dentro da área e estufou as redes piauienses. O segundo saiu na altura dos 33 minutos da etapa final, quando Rafhael Lucas ficou com a bola dentro da área e chutou para ampliar.

O time fluminense fez o terceiro quando o relógio marcou 39 minutos: Bruno Barra avançou na infiltração, venceu a marcação e mandou para o gol. O Jacaré conseguiu até descontar com Betinho, de cabeça, aos 45, mas a reação parou por ai. O Volta Redonda soma agora quatro pontos na terceira divisão, enquanto o Altos ainda não pontuou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no