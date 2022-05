Brasileirão: Fim de semana de futebol tem piauienses nas séries C e D; Confira jogos

Três jogos de equipes piauienses vão movimentar o fim de semana de futebol, pelas séries C e D do Campeonato Brasileiro. No sábado (07) jogam Tunaluso-PA e Fluminense-PI, pela série D. No mesmo dia, duelam Botafogo-PB e Altos, às 18h, pela quarta rodada da Série C. Fechando o domingo (08), Dia das Mães, o 4 de Julho recebe o Castanhal-PA, em Piripiri.

O Altos quer segunda vitória consecutiva na Série C. Jogando fora dos seus domínios, em João Pessoa, a equipe alviverde quer confirmar a recuperação recuperação na Terceira Divisão, após conquistar a primeira vitória diante do ABC-RN, no meio de semana em Teresina, por 2 a 1. Caso vença, o Altos pode chegar a seis pontos e sair da incômoda zona de rebaixamento.

(Foto: Divulgação/Castanhal)



Já na Série D, situações mais tranquilas para os piauienses. O Flu-PI é líder do grupo 2, com sete pontos e joga visando manter a primeira colocação. O Vaqueiro vem de empate, conquistado na última terça-feira (03) com o Castanhal-PA por 2 a 2. O confri-onto deste fim de semana também é em terras paraenses, contra a Tunaluso-PA.

No mesmo grupo 2, o 4 de Julho recebe o Castanhal na Arena Ytacoatiara, no domingo (08) Dia das Mães. Até aqui, o Colorado soma quatro pontos (uma vitória e um empate). Caso vença, o time de Piripiri pode até encostar nos líderes da grupo, chegando a sete pontos.

Confira locais e horários:

- Sábado: Tunaluso-PA x Fluminense-PI, às 15h no Estádio Souza, em Belém;

- Sábado: Botafogo-PB x Altos, sábado às 18h no Estádio Almeidão, em João Pessoa;

- Domingo: 4 de Julho x Castanhal-PA, domingo às 16h, na Arena Ytacoatiara, em Piripiri.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no