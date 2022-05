Brasileiro Série D: 04 de julho empata e Fluminense-PI perde disputa do fim de semana

A Série D do Campeonato Brasileiro foi movimentada neste final de semana com as disputas entre o Juventude Samas, do Maranhão, e o 04 de Julho do Piauí. Fluminense Piauí e Pacajus do Ceará também se enfrentaram pela Sétima Rodada. Mas os resultados não foram bons para as equipes piauienses.

No Estádio Pinheirão, em São Mateus do Maranhão, o Juventude e o 04 de julho permaneceram no empate sem gols na sétima rodada da Série D. Com o ponto somado por cada um dos times, o Poraquê chega aos seis pontos e está em sétimo lugar na tabela. Uma posição acima ficam os piauienses com sete pontos.

Já no Lindolfo Monteiro, a disputa foi entre o Pacajus Ceará e o Fluminense Piauí. O time cearense bateu a equipe piauiense fora de casa em Teresina. O primeiro gol saiu aos 19 minutos. Daniel Passira foi lançado, dominou, entrou na área e fuzilou de canhota para abrir o placar.



O Pacajus Ceará bateu o Fluminense Piauí por 2 x 1 - Foto: Divulgação/Pacajus-CE

Na altura dos 26 minutos, após cruzamento da direita, Passira desviou na primeira trave. Marcos Vinícius completou de peixinho e ampliou o placar fechando 2 x 0 para o time cearense.

Na etapa final, o tricolor piauiense até diminuiu aos 25 minutos quando Michel Pereira aproveitou a cobrança de lateral para a área e desviou para o fundo do gol. No entanto, a reação parou por aí. Com o resultado de 2 x 1, o Cacique do Vale chega aos 14 pontos e está em segundo na tabela. O Vaqueiro tem nove, em quarto lugar.

