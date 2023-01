Campeonato Piauiense: 3ª rodada tem reedição da final de 2022 e clássico no Albertão

A bola vai rolar pela terceira rodada do Campeonato Piauiense! E todos os três jogos acontecem nesta quarta-feira (18). Em Campo Maior, o Comercial recebe o 4 de Julho às 15h45, com ambos os times buscando a primeira vitória, no Deusdeth de Melo. Já a noite, o Albertão será palco do clássico River e Altos, às 19h.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)

Em caso de vitória, o Jacaré pode até assumir a liderança do Estadual; o River ainda busca a primeira vitória na competição. No litoral, às 19h, tem a reedição da final de 2022: Parnahyba e Fluminense-PI medem forças no Estádio Mão Santa. Quem vencer pode garantir a liderança do Piauiense nesta rodada. Por conta da desistência do Ferroviário, em cada rodada um time folga. Desta vez, o Corissabá não joga e só retorna no fim de semana.

(Foto: Reprodução / Instagram / Altos)

Na tabela atual, o Fluminense-PI é o líder da competição, com 12 pontos; seguido por Altos e Parnahyba, com 10 pontos cada. River e 4 de Julho aparecem em quarto e quinto lugar respectivamente, ambos com 7 pontos. Comercial e Corissabá tem 6 pontos cada.

