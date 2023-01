Campeonato Piauiense: Altos e Parnahyba ficam no 0 a 0 no Albertão

No último jogo da rodada, o Parnahyba veio a Teresina encarar o Altos, no Estádio Albertão neste domingo (15). O resultado foi um empate sem gols. O primeiro tempo foi intenso, mas sem grandes chances de gol. O segundo tempo não foi muito diferente, com as duas equipes buscando o ataque, mas sem conseguir balançar as redes. Este é o primeiro empate das duas equipes neste estadual; ambas venceram na rodada de estreia.

(Foto: Reprodução / Instagram / Altos)

Com os resultados da rodada, o Fluminense assume a liderança da competição, com 12 pontos, seguido por Altos e Parnahyba, com 10 pontos cada. River e 4 de Julho aparecem em quarto e quinto lugar respectivamente, com 7 pontos cada. Comercial e Corissabá tem 6 pontos cada.

Os times voltam a campo na quarta-feira (18) para a disputa da terceira rodada. Em Campo Maior, o Comercial recebe o 4 de Julho às 15h45, no Deusdeth de Melo. River e Altos se enfrentam às 19h, no Albertão, em Teresina. No litoral, às 20h, Parnahyba e Fluminense fecham a rodada no Mão Santa.

