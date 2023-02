Campeonato Piauiense: dois jogos atrasados movimentam fim de semana de futebol; confira

Neste fim de semana, a bola vai rolar para dois jogos atrasados de rodadas anteriores do Campeonato Piauiense. Hoje (25) o Corissabá recebe o líder Fluminense-PI, em jogo ainda da nona rodada. A equipe de Floriano busca entrar no G4 da competição e conta com uma vitória para ficar na zona de classificação para a próxima fase.

Já o Flu-PI quer mesmo é manter a liderança do Estadual. O jogo será às 15h45, no Tibério Nunes. Já no domingo, em outro jogo atrasado, só que da 11ª rodada, o Comercial enfrenta o Altos, no Deusdeth de Melo em Campo Maior. O bode quer se reabilitar no Estadual e sair da incômoda zona de rebaixamento, onde está desde o início do Campeonato.

Já os objetivos do Altos são maiores. O Jacaré quer chegar à liderança, o que pode acontecer caso o alviverde vença o Comercial e o Fluminense-PI perca para o Corissabá. River, Parnahyba e 4 de Julho não jogam neste fim de semana.

