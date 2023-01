Campeonato Piauiense: Dois jogos fecham a primeira rodada nesta quarta (11); saiba

Os jogos da rodada de abertura do estadual seguem sendo disputados nesta quarta-feira (11). Em Floriano, o Corissabá joga contra o Altos às 15h45. Mais tarde, às 20h, é a vez do Parnahyba receber o 4 de Julho no litoral. As duas partidas fecham a primeira rodada do Piauiense, que começou no último sábado (7), com a vitória do Fluminense-PI sobre o Comercial por 1 a 0.

O Vaqueiro só volta a campo no próximo sábado (14), quando recebe o Corisabbá em Pedro II. Já o Comercial vai folgar na segunda rodada. A FFP havia modificado o horário de Parnahyba e 4 de Julho. Previamente marcado para às 19h, a partida será realizada às 20h. Já o River só estreará no Estadual na segunda rodada, contra o 4 de Julho.

Após eliminação na Copa do Nordeste, Altos estreia hoje (11) no estadual (Foto: Luís Júnior /A.A. Altos)

Lembrando a primeira fase segue sendo disputada até os dias 21 de março, com a realização dos jogos da última rodada. A tabela está sujeita a alterações em virtude da tabela de competições da CBF e da participação dos representantes piauienses nas competições nacionais, que poderão avançar de fase alterando alguns jogos do estadual. Por conta disso, as semifinais seguem previstas para os dias 25 e 29 de março e as finais previstas para os dias 1º e 8 de abril.

A Série A do Campeonato Piauiense 2023 terá a participação 4 de Julho, Altos, Comercial, Corisabbá, Fluminense, Parnahyba e River, que disputam, além do título, vagas em competições nacionais. O campeão fica com uma vaga na Copa do Brasil 2024, uma vaga para a Copa do Nordeste 2024 e uma vaga para a Série D 2024. Ao vice-campeão será ofertada a segunda vaga para participação na Copa do Brasil 2024 e a segunda vaga para a Série D 2024.

