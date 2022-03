Campeonato Piauiense: Flamengo-PI é goleado pelo Parnahyba e está rebaixado para a série B

O Campeonato Piauiense de 2022 já tem o primeiro rebaixado desta edição: é o Flamengo-PI, que teve a queda confirmada na noite desta terça-feira (15) no Estádio Lindolfo Monteiro. O rubro-negro foi derrotado, de goleada, 4 a 0 para o Parnahyba em um jogo de nível muito baixo. Todos os gols do tubarão do litoral saíram no segundo tempo.

A primeira etapa, que começou com atraso por conta da falta de médico no estádio, teve poucas chances de ambos os lados. Além de algumas divididas que causaram reclamações para a arbitragem por parte do Fla-PI. Já na segunda etapa, a história foi outra e a porteira se abriu para o Parnahyba. Logo aos 12 minutos, o Tubarão abriu o placar com Isaac. Não demorou muito e Gilmar Bahia aumentou de cabeça. 2 a 0.

Para piorar a situação rubro-negra, Alan Fabrício, aos 33 minutos marcou o terceiro e deu contornos de goleada para a partida. O que se confirmou no gol Lussandro já no filnalzinho do jogo. Placar final 4 a 0 para o time do litoral. O resultado confirmou o que já era previsto: a queda do Flamengo-PI para a segunda divisão do futebol piauiense.

Rubro-negro vai disputar a segunda divisão do estadual (Foto: Reprodução/Instagram/Flamengopiaui)

Após o jogo, os atletas criticaram o atraso de salários, e a falta e estrutura do clube. A gestão do Fla-PI, atualmente comandada pelo presidente Rubens Gomes. Em coletiva após o jogo, ele defendeu a administração dele frente ao clube e garantiu um planejamento melhor para a temporada 2023. Já o Parnahyba se deu bem com o resultado. Entrou no G-4, zona de classificação para as semifinais, agora com 17 pontos.

Parnahyba entra na zona e classificação do Estadual (Foto: Reprodução/Instagram/Parnahyba)

O Flamengo agora só cumpre tabela. Tem pela frente três jogos: contra o Corisabbá e outros dois contra o Altos. Já o Parnahyba ainda tem as disputas contra o Altos, Oeirense e River.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no