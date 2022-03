Campeonato Piauiense: Fluminense-PI vence Corisabbá e garante vaga nas semifinais

O Campeonato Piauiense já tem o primeiro classificado para as semifinais: é o Fluminense-PI, que garantiu nesta quinta-feira (03) a vaga após vencer o Corisabbá, de Floriano, por 1 a 0 no Estádio Lindolfo Monteiro. O gol foi marcado pelo zagueiro Michel Pereira, de cabeça, durante o segundo tempo da partida; gol que o goleiro Matheus não conseguiu evitar. É o terceiro gol do jogador no Estadual.



Fluminense vence Corisabbá pelo Estadual (Foto: Reprodução/Instagram/Fluminense.ec)

A equipe da capital teve um primeiro tempo sem muitas chances, com o time do interior buscando abrir o placar. O time de Floriano chegou a perder dois pênaltis, e ainda teve o goleiro expulso na etapa final da partida. Já no segundo tempo, especialmente após o gol, o Flu-PI dominou mais a partida, garantindo o resultado. Com os três pontos conquistados, o Vaqueiro chega aos 25 pontos e é o líder isolado da competição. E classificado, o tricolor agora espera a definição dos outros três semifinalistas do Estadual.

Para o Fluminense-PI faltam ainda outros cinco jogos pelo Campeonato Piauiense. O próximo duelo pelo Estadual é só na próxima quarta-feira (09), pela 11ª rodada, contra o 4 de Julho na Arena Ytacoatiara. Já o Cori vai tentar se afastar da zona de rebaixamento já neste domingo contra o Parnahyba, lá no litoral.

