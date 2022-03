Campeonato Piauiense: Na luta contra o rebaixamento, Corisabbá e Oeirense só empatam

Na rodada do fim de semana de futebol, o Corisabbá empatou em 1 a 1 com o Oeirense, no duelo dos desesperados do último domingo (13), no estádio Tiberão em Floriano. Os mandantes abriram o placar com o gol de Netho Brasil, de cabeça. E Rayro deixou tudo igual no segundo tempo, em cobrança de falta. O resultado não foi bom para as duas equipes que ainda estão ameaçadas com o risco de caírem para a segunda divisão.

Corisabbá e Oeirense empatam pelo Estadual (Foto: Reprodução/Instagram/oeirense)

Ainda no sábado (12), na parte de cima da tabela o líder Fluminense-PI recebeu o Altos. E o jacaré pôs fim à invencibilidade do Vaqueiro. Após cruzamento, Elielton chegou e de cabeça mandou para o fundo das redes. 1 a 0 para a equipe altoense, que agora se garante no G4 e se aproxima dos líderes da competição.

Agora, o Vaqueiro precisa esquecer da primeira derrota no estadual e se concentrar no próximo desafio: o 4 de Julho, nesta quarta-feira (16) em Piripiri. E o Altos, tem um desafio importante pela frente, o duelo contra o ABC-RN, também dia 16 de março, às 16h, no estádio Frasqueirão, em Natal, pela Copa do Brasil.

Altos vence Flu-PI (Foto: Reprodução/Instagram/Altos)



Corisabbá e Oeirense, ainda vão enfrentar Flamengo-PI e Parnahyba, respectivamente.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no