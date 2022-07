CBF anuncia novo repasse financeiro aos clubes da Série D; 4 de Julho deve receber 120 mil

A CBF recebeu na última terça-feira (5) representantes dos clubes que disputam a Série D do Campeonato Brasileiro. Essa é a primeira vez que todos os clubes e federações são convidados para um mesmo encontro com o Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Idealizador do encontro, o dirigente conduziu a cerimônia no auditório da sede da entidade.

Na pauta da reunião, estiveram debates sobre o atual andamento da Série D do Campeonato Brasileiro, a infraestrutura de seus estádios e outros detalhes operacionais sobre a realização da competição. Durante o encontro, foi anunciado um aporte financeiro de R$ 9,4 milhões ao todo, a ser distribuído entre os clubes. A divisão deste novo aporte financeiro se dará assim: os times eliminados na primeira fase ficam com R$ 120 mil. É o caso do já eliminado da competição 4 de Julho, que deve receber esse valor.

(Foto: Divulgação / CBF Oficial)

Já quem se classificar para o mata-mata garante R$ 150 mil. Além desses valores, o campeão e o vice-campeão da Série D ainda ganham R$ 500 mil e R$ 300 mil, respectivamente. Ainda vivo na competição, o Fluminense-PI pode receber qualquer um desses repasses.



"Esse é um momento muito importante para o futebol brasileiro. Recebemos 64 clubes para dialogar e promover uma construção coletiva para a sequência da Série D. Buscamos um futebol mais participativo, de críticas construtivas, de soluções para o crescimento. A Série D é uma competição muito democrática e entendo muito bem as dificuldades enfrentadas pelos clubes. Por isso nos reunimos para se antecipar a essas questões e buscar melhorias", pontuou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, em seu discurso na abertura do encontro.

Presidente da FFP, Robert Brown, representou o Piauí no evento (Foto: Divulgação / CBF Oficial)

Quartas de final vão contar com o VAR

A partir da definição dos classificados, o torneio entra em sua etapa eliminatória, com os primeiros duelos de mata-mata, quando entrará em cena uma das novidades anunciadas na reunião. Das quartas de final em diante, a Série D contará com a ferramenta do árbitro assistente de vídeo (VAR).

Com informações da CBF