CBF reduz Copa do Nordeste e Parnahyba e 4 de Julho perdem vagas na fase classificatória

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se reuniu com os clubes e federações do Nordeste para discutir datas e o formato da Copa do Nordeste de 2023. A edição do “Nordestão” foi confirmada no calendário do ano que vem. Porém, uma mudança gerou polêmica: a redução no número de clubes participantes da próxima edição – de 24 para 16 – fez com que oito clubes ficassem de fora do torneio regional. Entre as equipes do Piauí, Parnahyba e 4 de Julho perderam as vagas.

Garantidos no Nordestão, o Fluminense-PI – que venceu o Campeonato Piauiense – está garantido , já na fase de grupos da competição. E o Altos irá disputar a fase preliminar, por ser o melhor piauiense no ranking da CBF. Segundo a Confederação, a redução das vagas teria sido causada por conta da diminuição das datas disponíveis para o torneio regional.

Além do Fluminense-PI, os classificados diretos para a fase de grupos são: ABC (RN), Atlético-BA (BA), Bahia (BA), Campinense (PB), Ceará (CE), CRB (AL), Fortaleza (CE), Náutico (PE), Sampaio Corrêa (MA), Sergipe (SE) e Sport (PE). A fase classificatória começa no dia 5 de janeiro, com as finais devendo ser disputadas entre 19 de abril e 3 de maio.

As premiações também foram alteradas. O Campeão pode receber mais de 6 milhões. Por participar da fase preliminar, o Altos deve receber 120 mil reais. Já o Fluminense-PI tem direito a receber 1,2 milhões pela participação. O sorteio dos grupos acontecerá no dia 10 de novembro.

