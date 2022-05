Com 12 clubes, FFP define disputa do Piauiense Sub-20

Com um total de 12 clubes, o Campeonato Piauiense de Futebol Sub-20 acontece neste ano de 2022 no formato de pontos corridos, anunciou nesta quarta-feira (25/05) a Federação de Futebol do Piauí (FFP) após encontro que reuniu representantes dos clubes na sede da entidade. A competição terá início no dia 25 de junho.

Os clubes serão divididos em dois grupos e disputaram os pontos corridos jogando dentro de cada grupo. Os dois melhores posicionados de cada grupo avançam para a semifinal, que será disputada em jogo único com vantagem do empate para as equipes com melhor índice técnico. Já a final terá jogo único e sem vantagem.

Foto: Divulgação / FFP

O grande campeão garante vaga na Copa SP de Futebol Jr de 2023, Copa do Nordeste Sub-20 de 2023 e Copa do Brasil Sub-20 de 2023. O vice-campeão, por sua vez, terá vaga na Copa SP de Futebol Jr.

OS GRUPOS

Grupo A: ALTOS, TIRADENTES, OEIRENSE, FLAMENGO, COMERCIAL, PIAUÍ

Grupo B: PARNAHYBA, RIVER, CORISSABÁ, PICOS, FERROVIÁRIO, FLUMINENSE

