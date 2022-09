Com acesso de Comercial e Ferroviário, confira lista dos times do Piauiense Série A 2023

A lista dos oito participantes do Campeonato Piauiense Série A já está fechada. Com o acesso de Comercial e Ferroviário, garantidos na elite após disputarem a final da Série B – em que o Comercial levou o título – todos os participantes estão definidos. Além das duas equipes, Fluminense-PI, Altos, Parnahyba, River, 4 de Julho e Corisabbá também disputarão o torneio estadual em 2023.



A Federação de Futebol do Piauí (FFP) deve se reunir em breve para definir o modelo de disputa, tabela e calendário da competição. Estipula-se que a Série A deva começar em janeiro de 2023, sendo concluída no início de maio.



O Campeonato Piauiense dá vagas para as competições nacionais, como Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro Série D. O Fluminense-PI é o atual campeão e tentará defender o título em 2023.



