Com cara de final antecipada, Inglaterra e França jogam pelas quartas neste sábado (10)

O segundo jogo das quartas de final da Copa do Mundo do Catar deste sábado (10) tem gostinho de final. Às 16h, Inglaterra e França se enfrentam no Estádio Al Bayt.



Inglaterra e França fazem um confronto que pode ser considerado uma final antecipada do Mundial. A seleção inglesa está invicta até aqui, com três vitórias e um empate. Na fase de grupos, goleou o Irã na estreia por 6 a 2. Depois ficou no 0 a 0 com os Estados Unidos e bateu o País de Gales por 3 a 0. Nas oitavas de final, superou o Senegal.



Já a França chega em alta após bater a Polônia com extrema facilidade nas oitavas de final pelo placar de 3 a 1. Na fase de grupos, os Azuis estrearam com goleada de 4 a 1 sobre a Austrália por 4 a 1, venceram a Dinamarca por 2 a 1 e terminaram sua participação no Grupo D com derrota para a Tunísia (partida na qual atuou com uma formação alternativa).



França e Inglaterra já se enfrentaram 31 vezes na história, com retrospecto positivo do English Team: 17 vitórias contra apenas nove da França. Em Copas do Mundo, o retrospecto favorável dos ingleses se mantém: duas vitórias em dois jogos, nas fases de grupos dos Mundiais de 1966 (vencida pela Inglaterra) e de 1982.



Mais cedo, o Marrocos fez história no Catar ao vencer Portugal por 1 a 0. Essa é a primeira vez que uma equipe africana chega à semifinal da Copa do Mundo. O time vai enfrentar o vencedor do duelo entre França e Inglaterra.



Com informações de Agência Brasil