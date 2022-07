Com dois gols da piauiense Adriana, Seleção feminina vence Uruguai na Copa América

A Seleção Brasileira derrotou mais uma adversária na Copa América Feminina 2022. O Brasil superou o Uruguai, por 3 a 0, nesta terça-feira (12), pela segunda rodada do torneio. Os gols da equipe foram assinalados pela piauiense Adriana (fez dois gols) e Debinha, em partida disputada no Estádio Centenário, em Armênia (COL). Com o triunfo, o time brasileiro soma agora seis pontos, na ponta do Grupo B.

(Foto: Thaís Magalhães / CBF)



O jogo

A Seleção dominou a etapa inicial no Centenário. Porém, as adversárias que finalizaram com perigo pela primeira vez: aos 11, em chute de Pizarro que Lorena caiu para fazer uma boa defesa. Depois desse lance, o que se viu foi um volume ofensivo maior da Canarinho.

Na altura dos 21, Bia Zaneratto cobrou falta com categoria e a bola passou raspando a trave esquerda. Já no minuto seguinte, Ary soltou um foguete de longe e Sofía espalmou. Debinha quase marcou em chute cruzado, aos 28.

Quando o relógio marcou 32 minutos, Antonia recebeu pela direita, driblou a defesa e cruzou rasteiro, Adriana apareceu na segunda trave e colocou no fundo das redes. O Brasil seguiu em cima, e aos 46, Bia arrancou pela esquerda e rolou para Debinha, na área, que ampliou.

Após as conversas nos vestiários, a Seleção não diminuiu o ritmo e conseguiu o terceiro. Com apenas dois minutos do segundo tempo, Debinha foi lançada em velocidade, invadiu a área e rolou na medida para Adriana, na pequena área, que completou para o gol. Com isso, a piauiense é a artilheira do torneio, com quatro gols

(Foto: Thaís Magalhães / CBF)

A Canarinho, por pouco, não fez o quarto aos 17. Tamires cobrou escanteio na área, Kathellen subiu com estilo e cabeceou com perigo. Na altura dos 25, Birizamberri acertou a trave brasileira.A equipe uruguaia perdeu Ximena Velazco, expulsa, aos 32 minutos. Com a boa vantagem, as Guerreiras controlaram o jogo, mantendo a posse. No fim, Duda Sampaio arriscou uma pancada de longe, mas a bola saiu à esquerda e o placar foi mantido: 3 a 0.

O próximo compromisso da Canarinho será na segunda-feira (18), contra a Venezuela, às 18h (horário de Brasília), novamente no Centenário.

Com informações da CBF